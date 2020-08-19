محافظ مطروح: تنفيذ شبكة الصرف بمنطقة الكيلو 2 بتكلفة 45 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن البدء الفعلى فى تنفيذ شبكات الصرف الصحى بمنطقة الكيلو 2 إبتداءا من منطقة موقف أتوبيس غرب الدلتا وحتى منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح بتكلفة تبلغ 45 مليون جنيه، وذلك تيسيرا على المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وقال ،اليوم، المهندس أحمد نصر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح إن محافظ مطروح وجه خلال جولاته الميدانية إستجابة لطلبات المواطنين إدخال منطقة الكيلو 2 ضمن المرحلة الجارى تنفيذها، وعلى الفور قام الجهاز التنفيذى بأخذ الموافقة المطلوبة والبدء فى تنفيذ شبكات الصرف بالمنطقة وحتى منطقة الكيلو 4.