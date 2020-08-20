الوزراء: توفير 2.5 مليون لقاح للإنفلونزا الموسمية في المنافذ الطبية

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لن يسمح لأى شخص ركوب أي طائرة قادمة إلى مصر من الخارج، إلا بعد أن يتقدم بشهادة تثبت أنه سلبي لتحليل كورونا سواء كان مصريا أو أجنبيا.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "يجب عمل الـ بى سى آر لكل من يريد القدوم لمصر تكون صادرة فى مدة لا تتجاز الـ72 ساعة".

وأضاف أن جائحة كورونا التى حيرت العالم ومازالت تحيره إلى الآن، تجبرنا على أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات الاحترازية والطبية.

وفى سياق آخر قال "سعد"، إنه توفير 2.5 مليون لقاح للإنفلونزا الموسمية فى المنافذ الطبية، وهو يعد رقما كافيا جداً كونه يعد خمس أضعاف ما كنا نستهلكه خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون أولوية الحصول على اللقاح للإنفلونزا الموسمية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.