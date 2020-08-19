الوزراء: وضع كورونا في مصر الأفضل بالمنطقة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التخوف من فيروس كورونا، سيظل موجودا مهما تناقصت أرقام الإصابات، مؤكدا أن الفيروس لايزال موجود في العالم ومصر، وحتى الآن لم يتم اكتشاف عقار فعال له، وكل ما يتردد حول العقارات، إما تحت التجارب أو عدم نشرها على نطاق واسع.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الجميع ليس في ترف نستطيع في ظله، أن نغلق مستشفيات العزل، ويجب أن تظل هذه المستشفيات مفتوحة، والأطقم الطبية، الذين اكتسبوا خبرات الفترة الماضية، أثقلتهم هذه التجربة المريرة، خبرات كبيرة يجب أن يظلوا على أهبة الاستعداد، لأن كل شيء وارد مع كورونا.

وأكد أن مصر في وضع أفضل ربما في المنطقة، وأرقام إصابات تتناقص يوما بعد يوم، "احنا بلد 100 مليون، ولما يكون عندنا هذه الأرقام يبقى إنجاز حقيقي، لكن هذا الإنجاز قد يذهب سدى إذا لم يلتزم الناس بالإجراءات الاحترازية".