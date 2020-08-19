الوزراء: حسم موعد تقديم نتيجة الـ PCR للوافدين من الخارج 1 سبتمبر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه عند إصدار قرار ضرورة إجراء مسحة الـPCR للسائحين قبل دخولهم مصر، جرى اشتراط أن تقدم نتيجة المسحة قبل 72 ساعة.

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن بعض الآراء في اجتماع لجنة الأزمة اليوم قالت إنه يجب أن تقدم نتيجة المسحة قبل 48 ساعة كإجراء احترازي خوفا من الموجة الثانية من كورونا.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن حسم مدة إجراء مسح الـPCR بان يكون قبل الدخول لمصر بـ 72 ساعة أو 48 ساعة سيُحدد قبل 1 سبتمبر، موضحا أنها ستظل مطبقة للأجانب 72 ساعة لحين تحديد المدة.