الوزراء: توفير مصل الإنفلونزا الموسمية هذا العام 5 أضعاف عن المعتاد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد لقاحات الإنفلونزا الموسمية التي سيتم توفيرها هذا العام تعادل 5 أضعاف المعدل المعتاد الذي توفره الدولة كل عام، وهذا شيء طبيعي في ظل الظرف الاستثنائي، خاصة أن موسم الإنفلونزا الموسمية أوشك على القدوم خاصة أنه يتزامن مع وجود فيروس كورونا.

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الفئات المستهدفة من لقاح الإنفلونزا الموسمية هي فئات كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، موضحا أن هذا المصل متوفر في الصيدليات كما يحدث كل عام.

وتابع: "ربما يتم النظر في إعطاء أولوية أو جرعات مجانية لبعض الفئات، كل هذه الموضوعات يتم دراستها والفئات الأكثر عرضة للفيروس أو تعرضا للخطر قطعا يكون لها معاملة استثنائية أو تمييزية".