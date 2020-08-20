تعيين راهبتين جديدتين بدير يوحنا الحبيب بأوهايو بعد الاعتراف الكنسي به

أتمّ الأنبا كاراس، أسقف بنسلفانيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بالولايات المتحدة الأمريكية، نائبًا عن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بصلوات رهبنة، راهبتين جديدتين في دير يوحنا الحبيب بأوهايو بأمريكا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنَّ الأنبا كاراس غير الشكل لبقية الراهبات الموجودات بالدير لتلقبنّ جميعهنّ باسم الدير.

يُذكر أنَّ دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو قد تمّ الاعتراف الكنسي به في آخر جلسات المجمع المقدس في يونيو 2019.