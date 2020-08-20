رئيس التحرير

محمود مسلم

تعيين راهبتين جديدتين بدير يوحنا الحبيب بأوهايو بعد الاعتراف الكنسي به

كتب:

مصطفى رحومة:
09:53 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
الأنبا كاراس مع الراهبات

الأنبا كاراس مع الراهبات

أتمّ الأنبا كاراس، أسقف بنسلفانيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بالولايات المتحدة الأمريكية، نائبًا عن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بصلوات رهبنة، راهبتين جديدتين في دير يوحنا الحبيب بأوهايو بأمريكا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنَّ الأنبا كاراس غير الشكل لبقية الراهبات الموجودات بالدير لتلقبنّ جميعهنّ باسم الدير.

يُذكر أنَّ دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو قد تمّ الاعتراف الكنسي به في آخر جلسات المجمع المقدس في يونيو 2019.

اقرأ المزيد:

الكنيسة: سيامة 3 دياكونيين بسمالوط

وفد الكنيسة القبطية يهنئ رئيس جامعة المنصورة بالعام الهجري الجديد

الكنيسة تصدر تطبيقًا لقاموس إلكتروني للغة القبطية

الكنيسة تعلن رسامة وترقية مكرسات جدد بإيبارشية البحيرة