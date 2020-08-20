الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 2 مليون و836 ألفا و925 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2 مليون و836 ألفا و925 حالة، وذلك عقب تسجيل 69 ألفا و652 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 53 ألفا و866 حالة، وذلك عقب تسجيل 977 حالة وفاة جديدة.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 2 مليون و96 ألفا و664 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.