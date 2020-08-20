تأجيل نظر قضية "شهيد الشرف" في الدقهلية لـ15 سبتمبر

قررت محكمة أحداث بلقاس، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشرف" بدائرة مركز شرطة الستاموني إلى جلسة 15 سبتمبر، لطلب الدفاع عن المتهمين.

أمر المستشار محمد عادل وكيل النيابة العامة، بإشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة، بإحالة 5 متهمين بقتل إسلام سعد السيد، المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشرف" إلى محكمة أحداث بلقاس.

وأكدت النيابة في بيان لها، أنه في يوم 21 يوليو 2020، بدائرة مركز شرطة الستاموني محافظة الدقهلية قتل المتهمون الخمسة عن عمد ومع سبق الإصرار والترصد المجني عليه إسلام سعد السيد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، إثر خلافات سابقة، واتفقوا وأعدوا لذلك الغرض سلاحًا أبيض وأدوات "مطواة ، وكتر، وجنزیر، وعصا خشبية" وتربصوا به بطريق مروره الذي أيقنوا سلفًا مروره، عقب إبلاغ المتهم الخامس للمتهم الأول بذلك.

وذكر أمر الإحالة أنهم "ما إن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول ضربتين بالسلاح الأبيض "مطواة"، وعقب ذلك التف حوله باقي المتهمين الثاني والثالث والرابع، حال إحرازهم أدوات جنزير وعصا خشبية، وكالوا له عدة ضربات مستقرة في أنحاء متفرقة من جسده باستخدام الأدوات، وعاجله المتهم الأول بطعنتين بالسلاح الأبيض "مطواة" واستقرتا بصدره قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقيات.

والمتهمون هم: "عبدالرحمن ط. إ" 16 سنة، طالب، و"إسلام إ. ف" 16 سنة، عامل، و"رجب ع. ف" 17 سنة، طالب، و"أحمد ص. ع" 16 سنة، حداد، و"يوسف ر. ي" 15 سنة، حداد، وجميعهم محبوسون.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الستاموني، بمصرع شاب يدعى إسلام سعد، طالب بكلية الحقوق، وذلك أثناء دفاعه عن شقيقته عقب قيام شابين بمعاكستها وطعنوه وفروا هاربين.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وسؤال شهود العيان أكدوا أن المجني عليه عاتب شابين بعد معاكستهما شقيقته في شرفة منزلهم، وحدثت مشادة كلامية بينهم، وفوجئ في اليوم التالي بكل من "عبدالرحمن ط. إ" 16 سنة، و"إسلام إ. ف" 16 سنة، بالتعدي عليه بمطواة بحوزة الأول، وقام بطعنه بطعنتين نافذتين بالقلب.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة.