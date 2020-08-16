الثلاثاء.. أول جلسة لمحاكمة المتهمين بقتل "شهيد الشرف" بأحداث بلقاس

قال محمد عبد الحافظ، محامي أسرة شهيد الشرف في الدقهلية، إن محكمة أحداث بلقاس حددت جلسة الثلاثاء المقبل أول جلسة لمحاكمة المتهمين بقتل إسلام سعد السيد.

وأحال المستشار محمد عادل، وكيل النيابة الكلية، بإشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، 5 متهمين بقتل إسلام سعد السيد، المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشرف" إلى محكمة أحداث بلقاس وهم: "عبدالرحمن ط. إ" 16 سنة، طالب، و"إسلام إ.ف" 16 سنة عامل، و"رجب.ع.ف"، 17 سنة طالب، و"أحمد.ص.ع" 16 سنة حداد، و"يوسف.ر.ي" 15 سنة حداد، وجميعهم محبوسون.

وأكدت النيابة أنهم في يوم 21 يوليو 2020، بدائرة مركز شرطة الستاموني محافظة الدقهلية قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه إسلام سعد السيد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، إثر خلافات سابقة، واتفقوا وأعدوا لذلك الغرض سلاحًا أبيض وأدوات "مطواة، وكتر، وجنزیر، وعصا خشبية"، وتربصوا به بطريق مروره الذي أيقنوا سلفًا مروره به، عقب إبلاغ المتهم الخامس للمتهم الأول بذلك.

وذكر أمر الإحالة أنهم ما إن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول ضربتين بجسم السلاح الأبيض، "مطواة" إحرازه، وعقب ذلك التف حوله باقي المتهمين الثاني والثالث والرابع، حال إحرازهم أدوات جنزير وعصا خشبية، وكالوا له عدة ضربات مستقرة في أنحاء متفرقة من جسده باستخدام الأدوات، وعاجله المتهم الأول بطعنتين بالسلاح الأبيض "مطواة" استقرتا بصدره قاصدين من ذلك قتله.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الستامونى، بمصرع شاب يُدعى إسلام سعد، طالب بكلية الحقوق، في أثناء دفاعه عن شقيقته عقب قيام شابين بمعاكستها وطعنوه وفروا هاربين.