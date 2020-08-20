"القوى العاملة" تعين 3225 شاباً بالإسكندرية بينهم 10 من ذوي القدرات

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية 3225 شاباً، منهم 10 من ذوي الهمم، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 1133 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، منها 400 وظيفة على مهن الحياكة، والجودة، والتشطيب.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنَّ المديرية أجرت تفتيشًا في مجال السلامة والصحة المهنية على 220 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 197 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ63 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، فضلاً عن حالة غلق إداري لمنشأة.

وأشار ياسر سعيد وكيل الوزارة، في تقريره للوزير، عما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، إلى أن المديرية تلقت 184 شكوى جديدة، إضافة إلى 60 شكوى مرحلة من الشهر الماضي، تم بحث 33 شكوى منها، وتبين أنها مستوفاة، وتم تحرير 107 محاضر للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 104 شكاوى تحت البحث والدراسة.

وتابع أنَّه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 3 تراخيص، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ10 أجانب، وفقًا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكّد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تمّ التفتيش على 110 منشآت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.