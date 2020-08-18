"القوى العاملة" تقدم دعما ماديا ومعنويا للأشقاء اللبنانيين

التقى عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، اليوم، بمقر الاتحاد العام البناني البناني، الدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام اللبناني.

جاء ذلك بحضور قيادات الاتحاد ورؤساء النقابات العامة اللبنانية ووفد الاتحاد العربي بحضور محمود فخر الدين، وعضو المجلس التنفيذي قاسم زهور.

شهد اللقاء، بحث تقديم الدعم والمؤازرة للاتحاد العمالي اللبناني، نظرًا لما يمر به لبنان من أحداث مؤسفة جراء انفجار مرفأ بيروت.

وشهد عماد حمدي الملحق العمالي بالسفارة المصرية بلبنان شرين سيد عبدالجواد على الطبيعة ما خلفه انفجار مرفأ بيروت من آثار بأجزاء كبيرة بالمبنى وتهشم الزجاج به.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا، اليوم، بذلك من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بلبنان.

وكان رئيس الاتحاد العمالي العام اللبناني، رحب في بداية اللقاء بعماد حمدي الملحق العمالي، مؤكّدًا دور مصر الريادي في مؤازرة أشقائها العرب، خاصة فيما يمر به لبنان في ظل الظروف الراهنة.

ومن جهته، أعرب عن خالص تعازيه للشعب اللبناني في ضحايا المرفأ وتضامن ودعم النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، والاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات والاتحاد العام لعمال مصر للاتحاد العمالي اللبناني، وقدم درع الاتحاد العربي ودعم مادي للاتحاد العمالي العام اللبناني.

وكشف حمدي، أنَّ هناك وفدًا نقابيًا سيصل إلى لبنان قريبا للتضامن مع الاتحاد العام اللبناني.

فيما أعربت الملحق العمالي عن تضامن وزارة القوى العاملةمع الاتحاد العمالي العام اللبناني، استمرارًا لدعم السفارة المصرية للشعب اللبناني من خلال الاتحاد العمالي العام اللبناني.