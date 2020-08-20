ضبط 310 عبوات مبيد منتهية الصلاحية وتحرير 13 مخالفة أسمدة بالغربية

أكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، في بيان صحفي اليوم، الخميس، إن هناك حملات تفتيشية يقوم بها قسمي الرقابة علي المبيدات والرقابة علي الأسمدة، للتوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات والتصدي للمغشوش منها، وخلال شهر تم ضبط 310 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و7 محاضر حيازة اسمدة غير مرخصة.

وقال شار المهندس ابراهيم الصباح رئيس قسم الرقابة علي المبيدات، انه تم المرور علي 17 محل مبيدات خلال الفترة من 20يوليو الماضي وحتي 19 اغسطس الجاري، تبين وجود 4 محلات بدون ترخيص و5 تحت التجديد، وتم ضبط 310عبوة مبيدات بمركزي قطور وكفر الزيات وتم التحفظ عليها وهي ما بين مبيدات منتهية الصلاحية ومبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وأوضح محسن فتحي رئيس قسم الرقابة علي الاسمدة انه تم استخراج 14ترخيص للإتجار في الاسمدة الورقية والمخصبات الزراعية خلال شهر، وضبط 13مخالفة وتحرير محاضر 7 محاضر أسمدة منتهية الصلاحية، وضبط 6 محال تمارس النشاط بدون ترخيص، وبالمرور علي 54 محل تجاري ومخازن لبيع الاسمدة تبين وجود 35 محل مرخص و10 محلات بدون ترخيص و9 تحت التجديد.