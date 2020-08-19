الغربية تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بـ13 لجنة

أصدر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تعليماته لجميع قيادات المديرية، ومديري عموم الإدارات، بضرورة متابعة جميع لجان الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة، وتجهيزها بشكل متميز.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بمتابعة تجهيز كافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها، وتركيب البوابات الإلكترونية للتعقيم، وتجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية من مديرية الأمن، والكهرباء والتأمين الصحي، والإسعاف، من أجل سير الامتحانات بشكل مطمئن، كما أكد على تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والفرعية بالإدارات لمتابعة وتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحان.

وأشار "حسن" إلى ان الوزارة وزعت مخصصات المديرية من أدوات الوقاية الشخصية من كمامات ومطهرات وغيرها، والتي تخص امتحانات الدور الثاني، حيث تم توزيعها على جميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة ويبلغ عدد 13 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والمقرر أن تبدأ السبت الموافق الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، وتستمر حتى الأربعاء الثاني من سبتمبر القادم، وفي إطار خطة الوزارة لضمان حسن سير الامتحانات في ظل انتشار جائحة كورونا .