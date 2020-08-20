بالأسماء.. "القوى العاملة" تحول 11 مليونا مستحقات عمال غادروا الأردن

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تمّ تحويله سابقًا، تمّ تحويل مستحقات 395 عاملًا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا على رحلات الطيران الاستثنائية، وبلغت المستحقات 693 ألفًا و353 دولاراً، أي ما يعادل 11 مليوناً و53 ألفًا و653 جنيهًا، ويتواصل المكتب تباعاً مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة المغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّ الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف ينسق المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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