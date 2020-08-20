عكاظ السعودية: على المجتمع الدولي تمديد حظر تزويد إيران بالسلاح

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أهمية تمديد المجتمع الدولي حظر تزويد نظام ملالي إيران بالسلاح، بعدما ثبت بمئات الأدلة والحوادث أن طهران تدعم الإرهاب، وتنشر التخريب في أرجاء العالم، وتستهدف زعزعة أمن دول المنطقة العربية.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس التي جاءت بعنوان أمن العالم يوجب تمديد عقوبات إيران - أن السعودية كانت في صدارة دول العالم التي طالبت بتمديد الحظر، مؤكدة أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة، التقليدية وغير التقليدية، سيؤدي إلى مزيد من الدمار والخراب، وسيزيد تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، التي عانت من التدخلات الإيرانية، وهو سلوك بغيض ومرفوض من دولة منبوذة يهمها أن تهدم النظام الدولي.

وأوضحت أن تسليح وتمويل مليشيات عميلة لإيران، أدى إلى استفحال الفتن والنزاعات التي يشهدها العالم بأسره، في سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان، وهي مخططات إجرامية لا تقتصر على هذه الرقعة من الكرة الأرضية، بل تتمدد كالأخطبوط لتصل إلى القارة الإفريقية، وأمريكا اللاتينية، وأمريكا الوسطى، وأفغانستان.