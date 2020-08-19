التموين: الدولة تتحمل نحو 50 قرشًا لكل رغيف خبز

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز جرى رفعها في الجوال الواحد من 213 جنيهًا لـ265 جنيهًا، "كل شوال محسوب فيه 6 جنيه أجور تكلفة للحماية الاجتماعية أو العدالة الاجتماعية".

وأضاف "كمال" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن كل رغيف خبز ينتج كل يوم الدولة تتحمل ما يقرب من 50 قرشًا بالرغيف الواحد، بينما يدفع المواطن 5 قروش، مؤكدًا أن الضمانة الأساسية بأن صاحب المخبز ملتزم مع الوزارة من خلال العقد المبرم بينه وبيننا.

وأشار إلى أنه يوجد ميزان في كل مخبز "العجان لما يقطع العجين بتاعه وبيرمي الرغيف على طاولة الخبز بتبقى إيده هي الميزان، وبعد ما بيتخبز العيش يتم وزنه، الـ5 أرغفة لازم يكون وزنهم 450 جرامًا، وإن زادوا يبقى خير كبير، ولو قل هتبقى العقوبة مضاعفة".