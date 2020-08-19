مشادة حادة على الهواء بين متحدث "التموين" وبرلماني بسبب الخبز

وقعت مشادة كلامية حادة على الهواء بين أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، بسبب قرار وزارة التموين الأخير، بتخفيض وزن رغيف الخبز، حيث أوضح كمال، أن المواطن استفاد من نقص وزن الرغيف بتقنين حجمه.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه ليس هناك أي مخبز يستطيع المساس بحجمه من الآن، لا سيما أن بعض المخابز كانوا ينتجون الرغيف بحجم أقل من 90 جرامًا، فيما رد عليه أحمد موسى: "حضرتك مصدق الكلام ده؟".

"التموين" للمواطنين: تواصلوا مع "حماية المستهلك" في حالة المخالفات

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تحركت في إطار المخصص المالي المحدد لها وهو 89 مليار جنيه، وتم استغلالها بشكل جيد، مطالبًا بضرورة تواصل المواطنين مع جهاز حماية المستهلك على الخط الساخن 19588، والتواصل مع الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، حال وجود نقص في حجم الرغيف عن الحجم القانوني له.

وعلى الهواء، رد عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، منتقدًا تصريحات أحمد كمال، واصفًا تصريحاته بالمتناقضة للغاية، لا سيما أن الموازنة تم تقديمها للبرلمان على شكل قانون، وبالتالي لا يمكن تجاوزها، فضلًا عن إزالة 5 ملايين مواطن عن الدعم، "أين مصلحة المواطن من تقليل حجم الخبز مثلما تحدثت؟!"، فالحكومة تطرح مبادرة ثم تقول لصالح المواطن.

عمرو الجوهري لمتحدث "التموين": تصريحاتك متناقضة للغاية

بينما رد عليه كمال، أن عمل بيانات موحدة في 1 يناير 2018، تم تجديد بيانات المواطنين وتسجيلها تم رصد من خلالها المتوفين وغير المستحقين الذين وصل عددهم إلى 5 ملايين مواطن تم حذفهم، مشيرًا إلى أن وزير التموين تحدث في البرلمان عن منظومة الخبز انتظارًا للتطبيق.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم تسجيل أي شكوى واحدة في اليوم الثاني لتطبيق قرار خفض وزن رغيف الخبز، وهذا القرار سيرفع كفاءة دعم الخبز، مشيرًا إلى أن 54 مليار جنيه قيمة الدعم المخصص لمنظومة الخبز.

"التموين": 54 مليار جنيه قيمة الدعم المخصص لمنظومة الخبز

وعاد عمرو الجوهري، مرة أخرى للتعليق على كلام المتحدث باسم وزارة التموين: "كلامك كله تناقضي ولا بد من استجواب وزير التموين بعد خفض حجم وزن الرغيف، وليس من حق الوزارة تطبيق هذا القرار ولو على سبيل التجربة، وأين ستذهب فوارق حجم الرغيف؟!".

وأوضح الجوهري، أن المواطن يساند الدولة ويتحمل الظروف الاقتصادية لذلك كان من الأولى النظر لهم بدلًا من قرار خفض حجم الرغيف والانتظار للعام المقبل، بعد تخطي أزمة كورونا في ظل هذه الظروف الاقتصادية، متسائلًا: "أين ستذهب 20 جرامًا الفرق في وزن رغيف الخبز؟!".

الجوهري يستنكر اتخاذ قرار تخفيض وزن الخبز دون العودة للبرلمان

وأكد أن دعم الخبز في الموازنة الجديدة وصلت تكلفته إلى 45 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن وزير التموين لم يرجع إلى البرلمان في قرار تخفيض حجم الرغيف، فوزارة التموين قدمت تقريرًا بتقليل المواطنين في البطاقات التموينية بعد تنقيتها، لكن وزير التموين قبل اتخاذ قرار تخفيض الخبز كان عليه العودة إلى البرلمان، لأنه لا يملك حق اتخاذ هذا القرار.

ولفت إلى أن هناك خللًا بعد قرار تقليل حجم الرغيف، وطلبت من وزير التموين العدول عن قرار التخفيض، والعودة إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية يمكنها استدعاء وزير التموين بشأن هذا القرار.

متحدث "التموين" يُعدد أسباب اتخاذ قرار تخفيض وزن رغيف الخبز

ومن جانبه رد أحمد كمال أن وزارة التموين رصدت مخالفات عديدة من نقص في وزن الرغيف ما بين 10 و20 و30 جرامًا، والعقوبة كانت تصل إلى غلق المخبز لمدة 3 أشهر، لكن الضرر كان يعود على المواطن، موضحًا أن المخالفات تكاد تكون يومية، وهناك 30 ألف مخبز يعمل بهم 75 ألف عامل على مستوى الجمهورية.

واستكمل، أن أصحاب المخابز من 2018 حتى 2020، لم يتم الاستجابة لمطالبهم برفع التكلفة على الرغم من ارتفاع أسعار الكهرباء والسولار، موضحًا أنه لن يتم السماح بنقص ولو جرام واحد في الخبز بعد تقنين حجم الخبز لـ90 جرامًا، وأنه يتم إنتاج 270 مليون رغيف يوميًا، ورفع تكلفة إنتاج جوال زنه 100 كيلو من 213 جنيهًا إلى 265 جنيهًا.

متحدث "التموين": لن يجري المساس بسعر رغيف الخبز.. 5 قروش فقط

وأكد أن صاحب المخبز لديه رضاء تام بالتكلفة التي وضعتها له وزارة التموين، وفي حالة زيادة نقص وزن الرغيف عن 10 جرامات، يتم مضاعفة السعر في المخالفة، وسيظل بـ5 قروش سعر الرغيف.