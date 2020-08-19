المشرف على التنسيق: غدا آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن غدا الخميس هو آخر موعد أمام طلاب الثانوية العامة وطلاب الدور الثاني، للتسجيل في اختبارات القدرات للجامعات 2020.

وأضاف عطا، لـ "الوطن"، أن إجمالي عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل إلى ما يقرب من 117 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021، مضيفا أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، طوال 24 ساعة بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، إن رسالة الجامعات الأهلية الجديدة تقوم على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة المتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن كل جامعة تتكون من مجموعة من الكليات والمعاهد، وتحتوي كل كلية أو معهد على مجموعة من الأقسام العلمية التي تحتضن أعضاء هيئة التدريس، ويتولى القسم العلمي طرح المقررات الدراسية التي تقع في نطاق تخصصه، ويضم المعامل التي تخدم المقررات الدراسية التي يطرحها القسم وتلك التي تستخدم في تنفيذ الابحاث العلمية.

وتابع: "الجامعات الأهلية ستوفر سكنا للطلاب داخل الحرم الجامعي، على أن يدار بواسطة شركة متخصصة بجامعتي الجلالة والملك سلمان، وسيتم التعاقد مع جهات قريبة من جامعة العلمين، بجانب توفير الجامعات مطعما وكافتيريا داخل الحرم الجامعي، يدار بطرق احترافية بواسطة شركات متخصصة، وستوفر الجامعات تأمينًا صحيًا للطلاب، ووحداث صحية داخل الحرم الجامعي ونقاط للإسعاف".