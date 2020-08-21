نصائح لشراء واستخدام مشترك الكهرباء لحماية بيتك وأسرتك

يستخدم المواطنون المشتركات الكهربائية وكابلات التمديد يوميًا، ويمكن أن يتسبب مشترك الكهرباء في تهديد حياة المواطنين نتيجة حدوث ماس كهربائي، لذا يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح للمواطنين عند شراء واستخدام مشترك الكهرباء كالتالي:

الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

وجود زر حماية عمومي يفصل أتوماتيكيا للحماية من زيادة الأحمال.

يجب أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

التأكد أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

التحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

التأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء أو توصيل أجهزة إضافية إليه.