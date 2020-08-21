حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يحب العدل ويكره الظلم، ويهدأ بسرعة بعد الغضب، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل قصي خولي، ويوافق تاريخ