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حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:23 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور يتسم بالدقة في تنفيذ أعماله، ولديه صبر كبير وثقة بنفسه، لكنه سليط اللسان، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يدفعك للاهتمام بأمور مهنية، تثابر أيضا وتجتهد كثيرا في حياتك وتنظم جهودك وتتحرك بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأقارب والأحباب.

  ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

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