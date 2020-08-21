حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بقدرته على تحقيق طموحه، حيث دائم السعي إلى أن يكون في المقدمة دائما، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسدعلى الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة وذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق مع الأحباب والأصدقاء والوقت مناسب لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.