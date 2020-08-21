عمرو دياب يجري تعديلات على كليب "أماكن السهر" استعدادا لطرحه

علمت "الوطن"، أن النجم الكبير عمرو دياب، قام بعمل تعديلات على كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، وذلك بعد أن تسرب خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر، إلى أن "دياب"، قد أجرى عدة تعديلات بسيطة حتى يكون الكليب مغايرا عن النسخة التى ظهرت للناس.

ومن المقرر أن تطرح النسخة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

كانت مجلة "فارايتي" فجرت مفاجأة بإعلانها عن تعاقد النجم عمرو دياب مع منصة "Netflix" على بطولة مسلسل تليفزيوني.

وأكدت مجلة "فارايتي" في تقرير لها أن المسلسل درامي غنائي، وما زال في مرحلة التحضير، حيث سيعود به دياب إلى التمثيل بعد غياب دام 27عاما، وتحديداً منذ مشاركته في بطولة فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" أمام الفنانة يسرا.

وصرح النجم عمرو دياب قائلاً: "أنا سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر، ويستمتع به العالم بأكمله".

كما طرح دياب برومو أغنيته الجديدة "في أماكن السهر" والذي من المتوقع طرحها كامله خلال الفترة القادمة. الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.