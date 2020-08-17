هيفاء وهبي: الشعوب تترك مشاكلها وتركز في إنستجرام وفيس بوك

أعربت المطربة هيفاء وهبي، عن استيائها من تركيز بعض الشعوب، على الأمور البسيطة من وجهة نظرها، وتناسي مشاكلها الأساسية.

وكتبت هيفاء، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "لو ركزنا بالشعوب، هنلاقي كل شعب عنده مشاكل، بدو عمر فوق عمره لتنحل وتنتهي، بس الشعب كل همه بس إنستجرام وفيس بوك، ومين زفت مع مين، وهيدي كذابة وهيدا ممثل، العالم بعدا تحت الأنقاض، وإنتو همكم تغنوا كايروكي على مصايبنا".

وأضافت: "نحن شعوب بتستاهل اللي عم بيصير فيها، ما كنا نتعلم من كل الفترة اللي مضت، انه ربنا صار باعت مليار رسالة، بس لأ، التفاهة أهم، النميمة أهم، الشماتة أهم، تركيب الرموش بهيدي الطريقة أهم، وتفاهة ما بعدا تفاهة، والسراق تمام والمسروق بيستاهل".

وأوضحت هيفاء، "اللي مفكر حاله صحفي، ويتورط مع الأغبياء، وينشر حيالله شي حتى لو الخبر مأخوذ من سطل زبالة، وفلان قال، وفلانة ردت، وللقرف بقية، لأ على فكرة عنا مصيبة لبنانية كبيرة، وبعدنا عايشينا، وإذا أنت نسيت فهيدا شأنك، بس ما تجرب تسمح لحالك تتعامل معنا على أننا خلصنا، وتجرجرني معك لمواضيع مش وقتا، ولا رح أسمحلك تستغل عدم ردي على إني ساكتة، وما عندي علم لا بس مش وقتها، ما تجرب تسمح لحالك تتعامل معنا على أننا خلّصنا، وتجرجرني معك لمواضيع مش وقتها، ولا رح أسمحلك تستغل عدم ردي على أني ساكتة، أو عندي علم لا بس مش وقته".