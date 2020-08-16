ضبط دجالة استولت على كيلو ذهب من سيدتين في سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البلينا في سوهاج، من كشف غموض سرقة مصوغات ذهبية خاصة بسيدتين بقرية عرابة أبيدوس على يد سيدة ادعت أنها متخصصة في فك السحر، كما تم القبض على شخص عاونها في ارتكاب الواقعة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد شوقي، رئيس فرع بحث الجنوب، يفيد بورود بلاغ من سيدتين تقيمان قرية عرابة أبيدوس وتتهمان سيدة مجهولة بسرقة مشغولاتهما الذهبية بعد أن أوهمتهما بقدرتها على فك السحر.

وتبين من تحريات ضباط المباحث أن وراء الجريمة "بثينة. ب" 35 عامًا، ربة منزل، تقيم بمحافظة المنيا ولها محل إقامة آخر بمركز فرشوط بمحافظة قنا، و"عمرو. ا"، 60 عامًا، عامل، ويقيم بناحية قرية الشيخ مرزوق مركز البلينا، ساعدها في ارتكاب الواقعة.

وتبين أن المجني عليهما قابلتا السيدة في الشارع وتمكنت من إقناعهما، بقدرتها على فك السحر، وذهبت معهما إلى المنزل، وتمكنت من تخديرهما، واستولت على مصوغات بلغ وزنها كيلو جراما واحدا، بمساعدة المتهم الثاني.

تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.