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حواس: اسم فاروق حسني سيسجل بحروف من ذهب لما قدمه للثقافة المصرية

كتب:

شريف سليمان
12:39 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الدكتور زاهي حواس

الدكتور زاهي حواس

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، إنه لا ينسى الفنان الراحل عمر الشريف، مشيرًا إلى أنه شخص مصري صميم لا يتكرر.

وتحدث حواس، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: إن مصر أصبحت في عهده دولة عظيمة، وتشهد إنجازات كبيرة.

وأشار، إلى أنه يحب القراءة لفاروق جويدة وصلاح منتصر، لافتًا إلى أنه يحرص على قراءة الجرائد أيضًا.

وأكد "حواس"، أن ما قدمه الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة السابق، سيسجل في التاريخ المصري بحروف من ذهب.

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