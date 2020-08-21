انهيار أجزاء من بلكونة في شربين تحدث أضرارا مادية بمحل لعب أطفال

انهارت أجزاء من بلكونة في عقار صادر له قرار إخلاء إداري في مدينة شربين، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، مما تسبب في أضرار مادية لمحل لعب أطفال في نفس العقار.

انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى مكان العقار بتعليمات من المحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين، وبحضور كل من صباح شحاته ومحمد عوض، نائبا رئيس المركز، والعميد محمد محمود، مأمور مركز شرطة شربين.

وتابعت قيادات المركز الوضع على الطبيعة بعد سقوط أجزاء من بلكونة أحد المنازل مقابل الثانوية بنات دون وقوع خسائر بشرية.

وبحسب بيان رئاسة المركز فقد تم قطع التيار الكهربائي عن المنطقة لحين توصيل الأسلاك المقطوعة نتيجة السقوط وحدوث الأضرار المادية في محل لعب أطفال بالدور الأرضي بنفس العقار.

وأكدت رئاسة المركز، أن المنزل صادر له قرار إخلاء إداري من الشئون القانونية برئاسة المركز، وقرار قضائي بالتدعيم والترميم وجاري أعمال الصيانة للتيار الكهربائي واتخاذ اللازم.