8 معلومات.. قبل التوجه للإدلاء بصوتك في انتخابات أطباء الأسنان 

حددت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، عدة تعليمات خاصة بالانتخابات وطريقة الإدلاء بالصوت الانتخابي اليوم، وترصد "الوطن" تلك الخطوات في 8 نقاط كالتالي:

1. يمكن للعضو غير مسدد الاشتراكات أن يقوم بسداد الاشتراكات حتى عام 2019، يوم الانتخاب بالنقابة الفرعية، ويُسمح له الإدلاء بصوته بموجب إيصال السداد.

2. للإدلاء بالصوت، يقدم العضو كارنيه النقابة للمستشار رئيس اللجنة الفرعية، وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن أو رخصة القيادة المميكنة، للتحقق من شخصية العضو.

3. توقيع العضو قرين اسمه بكشوف الناخبين باللجنة، ثم يضع العضو بطاقة الانتخاب الخاصة بكل مستوى نقابى فى صندوق.

4. الورقة الحمراء خاصة بمقعد النقيب العام، ولمستوى الجمهورية.

5. الورقة البيضاء ليتم اختيار ثلاثة مرشحين فقط من مستوى الجمهورية أكبر من 15 عاما، وعلى اليسار في نفس الورقة يتم اختيار ثلاثة فقط من مستوى الجمهورية أقل من عام.

6. الورقة الخضراء خاصة لعضوية المجلس على مستوى المناطق، ويتم اختيار مرشح واحد فقط.

7. على مستوی رئيس النقابة الفرعية، لون الورقة أصفر، ويتم اختيار مرشح واحد فقط.

8. على مستوى النقابات الفرعية، لون الورقة أزرق، ويتم اختيار مرشح واحد فقط فوق 15 عاما، ومرشح واحد فقط أقل من 15 عاما.

9. يعتبر الصوت الانتخابي باطلا إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من عدد المرشحين المطلوب والمبين ببطاقة الانتخاب.

وتنطلق اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في الساعة العاشرة صباحا تفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار نقيبا جديدا ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، كما تجرى العملية الانتخابية في جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن إجراء الانتخابات، سيتم وفق إجراءات احترازية، ومع قرارات الدولة، لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقا للقوائم النهائية، يتنافس 10 أطباء أسنان، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم الدكتور خيري المرسى، والدكتور سعيد أبو ساطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبو زيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأوضحت القوائم ترشح 8 أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى 11 تحت السن، و14 مرشحا على مستوى المناطق، و53 مرشحا على مقاعد نقيب فرعي، فاز منهم بالتزكية المرشحون لمحافظات القليوبية، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر، وبني سويف، بالإضافة إلى 47 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 مرشحا تحت السن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام، و12 عضوا، موزعين 6 على مستوى الجمهورية، و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية يتم الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.