رامي عياش ينفي تعرضه للضرب في شوارع لبنان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمطرب اللبناني رامي عياش، ويبدو عليه تعرضه لإصابات بالغة في وجهه وجميع أنحاء جسده، وانتشر أن الصورة بعد تعرض المطرب اللبناني للاعتداء في شوارع لبنان.

من جانبه نفى "عياش"، ماتردد حول الصورة، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا "أهل بيروت أهلي.. والصورة من فيلم بابارتزي من 6 سنين، وواضح أنها مزحة من إحدى المجموعات الساخرة.. ‏ولكن بعض المحبين فكروها جد.. ‏اقتضى التوضيح!".

رامي عياش، رفض مؤخرا الاحتفال بعيد ميلاده يوم 18 أغسطس، حدادا على لبنان، وعلق قائلا "بشكر الجميع على أمنياتكن الحلوة الغالية.. الفرحة مش كاملة عندي أبدا.. وعذرا مش رح احتفل بالوقت اللي لبنان موجوع ومجروح هالقد.. بتمنى دعائكم يشمل لبنان معي بأنو يرجع بخير ويستعيد فرحتو وعافيتو"، مختتمًا منشوره بـ"بحبكن".