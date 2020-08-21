خطوبة سعد ومرض والد تامر وعودة الهضبة للتمثيل.. أحداث شغلت السوشيال

شهد الوسط الفني والسوشيال ميديا، الساعات القليلة الماضية، عددا من الأحداث كان أبرزها عودة المطرب عمرو دياب للتمثيل بعد غياب 27عاما، حيث فجرت مجلة "فارايتي" مفاجأة بإعلانها عن تعاقد النجم عمرو دياب مع منصة "Netflix"، على بطولة مسلسل تليفزيوني.

وأكدت مجلة "فارايتي" في تقرير لها أن المسلسل درامي غنائي، وما زال في مرحلة التحضير، حيث سيعود به الهضبة إلى التمثيل بعد غياب دام 27عاما، وتحديداً منذ مشاركته في بطولة فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" أمام الفنانة يسرا.

مرض والد تامر حسني هو الآخر، شغل رواد السوشيال ميديا، حيث تداولوا صورة لوالد تامر الفنان حسني شريف، داخل أحد المستشفيات الكبرى.

كما أعلن المطرب أحمد سعد، عبر حسابه على "فيسبوك"، خطوبته من عارضة الأزياء علياء بسيوني.

وكتب "سعد": "النهارده عيد ميلادي وخطوبتي..عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ...عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي...حد فهم قصدي إيه....؟"

وكان المطرب قد صرح لـ "الوطن"، أنه تعرف على "علياء"، منذ فتره ولكن تم تأجيل خطوة الارتباط بسبب ظروف كورونا ومنعا للتجمعات.

ظهور إيمي سمير غانم في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" لزوجها حسن الرداد، كان ردا لما تردد مؤخرا حول شائعة انفصالهما، لتظهر "إيمي" خلال العرض بصحبة "الرداد" وتلتقط الصور التذكارية مع الجمهور.