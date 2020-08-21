مصرع 3 وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص في الوادي الجديد

لقى 3 مصرعهم، فيما أصيب 14 آخرون في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، صباح اليوم الجمعة، في طريق الأقصر – مركز باريس في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير امن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة النجدة يفيد وفاة 3 أشخاص وإصابة أخرين في حادث مروري بالطريق الواصل بين مركز باريس في المحافظة ومدينة الأقصر.

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بمنطقة الكيلو 125 في طريق قرية بغداد بمركز باريس-محافظة الأقصر، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 أخرين.

والمتوفون هم يوسف محمد يوسف، 17 عاما، من سوهاج، بينما الجثتان الأخيرتان مجهولتان، فيما أصيب 14 شخصا، أحدهم مجهول الهوية وفي غيبوبة، بينما أصيب كل من محمود محمد محمود، 15 عاما من الفيوم، محمود عبدالله حسن، 24 سنة من قنا، رفعت أحمد محمد، 31 عاما، من الأقصر، محمود محمد أحمد، 20 عاما، من الأقصر، هلالي عبادي علي، 47 عامًا، من الأقصر، حمزة عبدالحميد حمزة، 21 عامًا من قنا، إبراهيم محمد إبراهيم 23 سنة من قنا، أحمد محمد أحمد 27 عاما، من قنا، محمد علواني مستعد، 20 عاما، الفيوم، أحمد جمال سعدي، 29 عاما، من قنا، شعبان فتحي محمد، 35 عاما، من أرمنت في الأقصر، مبارك محروس عبدالسميع، 26 عاما من قنا، عبد الجليل محمد عبد الجليل، 29 عاما، من أسوان، وجرى نقلهم لمستشفى أرمنت العام في محافظة الأقصر لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.