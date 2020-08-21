طبيب يشرح أهميةً مصل الإنفلونزا مع انتشار كورونا: يمنع اختلاط الأعراض

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم توفير لقاحات الإنفلونزا الموسمية بما يعادل 5 أضعاف المعدل المعتاد الذي توفره الدولة كل عام، موضحا أن هذا شيئ طبيعي في ظل الظرف الاستثنائي، خاصة أن موسم الإنفلونزا الموسمية أوشك على القدوم خاصة أنه يتزامن مع وجود فيروس كورونا.

وهن تصريحات "سعد"، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصادات الأوبئة، إن قرار مضاعفة مصل الانفلونزا الموسمية 5 أضعاف، لا يعني أنه يقي من فيروس كورونا المستجد، وإنما لحسابات أخرى لها علاقة بإدارة الصحة العامة.

وتابع "عنان" في تصريحاته لـ "الوطن"، أن المصل لا يقي من كورونا لكنه يمنع اختلاط الأعراض في حالات الاشتباه، كما أن في موسم الإصابة بالإنفلونزا هناك حالات تظهر لديها أعراض تنفسية مما يسبب ضغطا على المستشفيات.

وأكد "عنان"، أن أي مصل أو لقاح يجب أن يخضع لأشراف طبي، رغم أنها آمنة إلا أنها لا تصلح لبعض الحالات مثل الذين لديهم أمراض مناعة وحالات أخرى يحددها الأطباء، مشيرا إلى أن الأمصال تتطور في كل عام.