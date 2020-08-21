التنمية المحلية: مواطن بكفر الشيخ سدد 33 مليون جنيه للتصالح على 9 عمارات

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، سداد أحد المواطنين في كفر الشيخ مبلغ 33 مليون جنيه قيمة التصالح مع الدولة في 9 طلبات للتصالح في مخالفات للبناء عن 9 عمارات يمتلكها بمدينة كفر الشيخ.

وقال شعراوي إن المواطن "ع.م.م.ع" تقدم وكيلاً عنه بـ 9 طلبات للتصالح عن الأبراج التسعة المملوكة له بشارع مصنع الغزل بشرق مدينة كفر الشيخ، حيث راجعت اللجنة الفنية المعنية الملفات الخاصة بالطلبات التي تقدم بها المواطن، وتحرير نموذج رقم 5 وجرى معاينة المباني المراد التصالح بشأنها على الطبيعة، وتحديد المخالفات ومساحتها في كل عقار على حدة، تحت إشراف ومتابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وقدرت قيمة مقابل التصالح، وسدد المواطن كامل قيمة مقابل التصالح في الحساب المخصص لذلك الذي أعلنته المحافظة.

ووجه شعراوي المحافظين باستمرار المرور الدوري على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء ومطالبة القيادات المحلية ببذل أقصى الجهود؛ لتحقيق النتائج المرجوة.

وشدد على أن جزء كبير من المبالغ التي ستحصل من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والإسكان الاجتماعي، وتطوير المواقف والأسواق العشوائية وغيرها من المشروعات المهمة التي تمس حياة المواطنين.