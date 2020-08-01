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نقل مدير أمن بني سويف لمستشفى الشرطة عقب إصابته بفيروس كورونا

كتب:

عمرو رجب
01:56 م | السبت 01 أغسطس 2020
نقل مدير أمن بني سويف لمستشفى الشرطة عقب إصابته بفيروس كورونا

جرى نقل اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، اليوم السبت، لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية وتلقي العلاج، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر داخل ديوان عام محافظة بني سويف، إن محافظ بني سويف غادر مساء إلى القاهرة لقضاء ساعات مع أسرته، ويعود اليوم إلى ديوان عام المحافظة بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن المحافظة تتخذ عددا من الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تضمن عدم نشر الفيروس، لافتا إلى أنه سابقا أصيب مدير عام مديرية الطرق والكباري ناصر فراج بفيروس كورونا، وقبلها كان في ديوان عام المحافظة لكن الإجراءات الوقائية حالت دون انتشار الفيروس.

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