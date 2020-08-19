"الوزير" و"العناني" يستعرضان مساهمة النقل في تدعيم قطاع السياحة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا موسعا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بحضور قيادات الوزارتين وكلا من رئيس هيئة الطرق والكبارى ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

جاء ذلك لاستعراض مشروعات وزارة النقل التي تدعم قطاع السياحة باعتبار ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ أﺣﺪ الركائز الاساسية لتنفيذ مخططات اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺴـﻴﺎﺣية، في بداية اللقاء أوضح وزير النقل، أنَّ كل قطاعات الوزارة تشهد تطورًا كبيرًا وهو ما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة.

ففي مجال السكة الحديد، أشار الوزير إلى قرب التعاقد على 6 قطارات نوم جديدة وهو ما سيمثل إضافة كبيرة تخدم مجال السياحة، مشيرا إلى مخطط الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة التي ستدعم هذا المجال مثل مشروع قطار "الأقصر - قنا - سفاجا - الغردقة"، وذلك لربط المدن السياحية ببعضها وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية ومدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل ومشروع القطار السريع العين السخنة العلمين الجديدة والذي سيتمّ ربطه بمنطقة الجلالة فضلا عن المشروع المستقبلي "قطار السادس من أكتوبر - أسوان".

وأضاف أن مشروعات مترو الأنفاق التي تمّ الانتهاء من تنفيذها أو الجاري تنفيذها ستمثل إضافة حقيقية لتدعيم قطاع السياحة نظرا لما تساهم به في تيسير الوصول إلى الأماكن التاريخية المختلفة بالقاهرة الكبرى وكذلك الوصول إلى عدد من المدن الجديدة.

وأضاف وزير النقل، أن التطور الهائل في مجال الطرق في مصر في الوجهين القبلي والبحري يسهم في تدعيم قطاع السياحة نظرا لما يسهم به في تيسير انتقال الأفواج السياحة على شبكة من الطرق ذات مواصفات عالمية مستعرضًا ازدواج وتطوير عدد من الطرق التي تخدم هذا القطاع.

وأشار إلى أن التسهيلات والحوافز الكبيرة التي تمت في الموانئ البحرية المصرية والتنسيق مع وزارة السياحة في هذا المجال له دور كبير في تدعيم سياحة الكروز، لافتا إلى أهمية الخط البحري "الغردقة - شرم الشيخ" والذي تمّ تدشينه منذ عدة شهور فضلًا على الاهتمام الكبير بسياحة اليخوت.

فيما أكّد وزير السياحة أهمية التعاون مع وزارة النقل نظرًا لارتباط قطاعات النقل بالتنمية السياحية، مشيدا بانعكاس تطور وسائل النقل والمواصلات والبنية التحتية في مصر على هذا القطاع المهم.

وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين مسؤولي الوزارتين لبحث سبل تدعيم قطاع السياحة وتحديد خطة عمل الفترة المقبلة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية.