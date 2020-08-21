بدء توافد أطباء الأسنان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي

بدأ منذ قليل توافد عدد من أطباء الأسنان، إلى مقر النقابة العامة بالقاهرة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، واختيار نقيب جديد، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة.

وانطلقت اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في تمام الساعة العاشرة صباحا حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار نقيب جديد ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة.

وتجرى العملية الانتخابية في جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن إجراء الانتخابات، سيجري وفق إجراءات احترازية، ومع قرارات الدولة، لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقا للقوائم النهائية، يتنافس 10 أطباء أسنان، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم الدكتور خيري المرسى، والدكتور سعيد أبو ساطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبو زيد، والدكتورة ميران سلطان.

وترشح 8 أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى 11 تحت السن، و 14 مرشحًا على مستوى المناطق، و53 مرشحًا على مقاعد نقيب فرعي، فاز منهم بالتزكية المرشحون لمحافظات القليوبية، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر، وبني سويف، بالإضافة إلى 47 مرشحًا على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 مرشحًا تحت السن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام، و12 عضوا، موزعين 6 على مستوى الجمهورية، و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية يجري الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.