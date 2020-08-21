استقرار حالة مصابي حادث طريق "الأقصر- الوادي الجديد"

قال مصدر بمستشفى أرمنت المركزي جنوب غرب الأقصر، إن حالة المصابين في حادث انقلاب ميكروباص طريق "الأقصر- الوادي الجديد" مستقرة، لافتا إلى أنهم يخضعون للرعاية اللازمة وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن معظم المصابين تعرضوا لكدمات وجروح قطعية، تفاقمت بعض الشيء نتيجة الاحتكاك ودرجة الحرارة المرتفعة، ولفت إلى استمرار الجهود للتعرف على هوية اثنين منهم.

وكان مستشفى أرمنت جنوب غرب الأقصر، استقبل صباح اليوم، 14 مصابًا في حادث انقلاب ميكروباص، على طريق "الأقصر – الوادي الجديد"، فيما لقي 3 أشخاص مصرعهم.

التفاصيل تعود إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالوادي الجديد، بلاغًا بحادث انقلاب ميكروباص، على طريق (الأقصر– الوادي الجديد)، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أرمنت لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة.