فيديو.. رمضان عبدالمعز: القرآن الكريم حذّر من الشائعات منذ 14 قرنا

رد الدكتور رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي على التساؤل المتعلق بالتأخر في عودة صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن التفكير في النفس البشرية والحفاظ عليها يؤثر على اتخاذ القرار من جانب الحكومة والإدارة التي تفكر باعتبارها مسؤولة أمام الله.

وأضاف عبد المعز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى المصرية، أن الحكومة قررت عودة صلاة الجمعة في المساجد بعدما تأكدت من سلامة الوضع: "الحكومة بتفكر باعتبار إن ربنا هيسألها عن كل فرد من أفراد الرعية".

وشدد عبدالمعز على أهمية تجنب الشائعات، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم حذر منها، منذ 14 قرنًا وعلي بن أبي طالب أكد على أن البينة على من أدعى، وذلك ردًا على عمر بن الخطاب الذي كان أميرًا للمؤمنين وسأله عن الذي يجب فعله إذا شاهد جريمة زنا.

وتابع عبدالمعز: "في السوشيال ميديا، جرى تداول أخبار بعودة صلاة الجمعة لأكثر من مرة خلال الـ3 أشهر الأخيرة، وكلها لم تكن صحيحة، لكن يجب أن نحصل على الخبر من مصدره، وبالتالي لا يجب الحصول على معلوماتنا من السوشيال ميديا، خاصة مع وجود أعداء للوطن لا يريدونه أن يتقدم".