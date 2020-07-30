رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. رمضان عبدالمعز يبكي على الهواء أثناء دعائه بزيارة الكعبة

كتب:

شريف سليمان
08:16 م | الخميس 30 يوليو 2020
الشيخ رمضان عبدالمعز

الشيخ رمضان عبدالمعز

بكى الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، أثناء دعائه في يوم عرفات، قائلًا: "اللهم لك الحمد أبدًا أبدًا، اللهم لك الحمد أن بلغتنا هذا اليوم العظيم، يوم عرفة".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "اللهم صلِ على سيدنا محمد في الأولين وصلي يا ربنا عليه في الآخرين، اللهم صلِ على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين".

وتابع: "اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين، وارضَ اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين".

وأوضح، أن هذا اليوم عظيم ومشهود، وهو اليوم الذي يتجلى ربنا الله سبحانه وتعالى، وهو الوحيد في السنة كلها الذي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل الأرض أهل السماء.

وبكى "عبدالمعز"، أثناء دعائه الله عز وجل، بأن يرزق الجميع ثواب حج البيت الحرام، وأن يكرم الجميع بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام

اقرأ المزيد:

رمضان عبدالمعز يبدأ حلقة اليوم من برنامجه بتكبيرات العيد

رمضان عبدالمعز: النبي استضاف المسيحيين في مسجده 40 يوما

رمضان عبدالمعز: النبي لم يسب أحدا.. ورفض أن يدعو على الكفار

رمضان عبدالمعز: حل أي مشكلة ليس مستحيلا طالما اقترن بالتسبيح

رمضان عبدالمعز ناعيا العصار: "كان كريما وطيب القلب ودمث الخلق"

رمضان عبدالمعز لطلاب الثانوية: "بدعيلكم وقدر الله لا يأتي إلا بخير"

رمضان عبدالمعز: فتح المساجد منحة كبيرة من الله.. اسجدوا شكرا له