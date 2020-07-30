فيديو.. رمضان عبدالمعز يبكي على الهواء أثناء دعائه بزيارة الكعبة

بكى الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، أثناء دعائه في يوم عرفات، قائلًا: "اللهم لك الحمد أبدًا أبدًا، اللهم لك الحمد أن بلغتنا هذا اليوم العظيم، يوم عرفة".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "اللهم صلِ على سيدنا محمد في الأولين وصلي يا ربنا عليه في الآخرين، اللهم صلِ على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين".

وتابع: "اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين، وارضَ اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين".

وأوضح، أن هذا اليوم عظيم ومشهود، وهو اليوم الذي يتجلى ربنا الله سبحانه وتعالى، وهو الوحيد في السنة كلها الذي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل الأرض أهل السماء.

وبكى "عبدالمعز"، أثناء دعائه الله عز وجل، بأن يرزق الجميع ثواب حج البيت الحرام، وأن يكرم الجميع بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام