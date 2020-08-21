جامعة حلوان: اختبارات "تربية رياضية" تسير بعدالة تامة

قال الدكتورعماد العزباوي، عميد كلية التربية الرياضية، بجامعة حلوان، إن الكلية تبدأ استقبال الطلاب لإجراء اختبارات التربية الرياضية بدءاً من الساعة 7 صباحاً، ولا يجري دخول أي طالب بعد هذا الموعد، فضلاً عن أن الاختبارات هذا العام تخلو من الاختبارات الشخصية واختبارات الضغط.

وأكد العزباوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاختبارات بالكلية موضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات للعام الجاري نظراً للظروف المتعلقة بكورونا، مشيراً إلى أن لها عدد من الاشتراطات والإجراءات المتراكمة لا يستطيع الطالب الصعود لاختبار دون إجتياز الاختبار السابق له "ناجح"، قائلا: "الطالب بعد ما بيحجز ويسدد المصروفات إلكترونياً، يتم بعدها تحديد موعد له للاختبارت، تبدأ أولا بالاستقبال والتأكد من بياناته وفقاً لبطاقة الرقم القومي ومطابقتها بالكشوف المدرجة من الموقع.

وأضاف أنه بعد التأكد من بيناته، يجري أول اختبار الطول والوزن وأن يكون مناسباً، وبعدها اختبار الجري 800، ومن ثم اختبار المهارة، اختبار القوام"، موضحاً أن اختبار القوام هو عبارة عن فحص فني لأجسام الطلاب لإختبار المناسب، كالسمنة والالتساق وغيرها، وفي النهاية الاختبارات الشخصية".

وأكد عميد الكلية، أن درجة نجاح الطالب في الاختبار "ناجح أو راسب"، ولا يمكن أن يدرج في اختبار دون اجتياز الاختبار السابق له بـ"ناجح"، مؤكداً أنه لا يجرى أي حوار بين الطالب والقائم بعمل الاختبارات، إلا في المقابلات الشخصية.