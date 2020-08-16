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فرج عامر: طالبت بتجريم التنمر بسبب خطورته على المجتمع

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حسام ابو غزالة
04:31 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
مجلس النواب

مجلس النواب

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بعرض مشروع قانون مواجهة ظاهرة التنمر، على الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب والمقررة الأحد، مؤكدا أن هذا الأمر يعكس ارتباط المجلس بالشارع وتدخله سريعا لمواجهة أي ظواهر سلبية تنتشر به.

وأشار عامر، في بيان له، إلى أنه من أول المطالبين بهذا التشريع، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطرًا كبيرا على المجتمع وتترك العديد من الآثار السلبية على نفسية المواطنين.

وأوضح: يهدف مشروع القانون إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الاجتماعي في المجتمع وذلك من خلال تجريم التنمر وتوضيح مفهومه وحالاته بشكل شامل.

ونوه: سوف يصبح التنمر بعد هذا القانون جريمة يعاقب عليها التشريع المصري مع تشديدها في حالات معينة تسحق هذا الأمر، ومنها كون المجني عليه عامل لدى الجاني.

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