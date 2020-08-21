ضبط عناصر إجرامية في عدد من المحافظات بحوزتها مواد مخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عدد من العناصر الإجرامية في بعض المحافظات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمحافظة الإسماعيلية وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهم على النحو التالى:-

ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية مسجلة) .. حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزتهما (عدد 30 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول ، سلاح أبيض).

ضبط(عاطل) حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة فايد ، وبحوزته (72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ).

ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) .. حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (950000 - تسعمائة وخمسون ألف جنيه).

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط (عامل بمحجر – مقيم بدائرة المركز) حال قيادته سيارة ملاكى.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيلاً عصابياً ضم 3 أشخاص ( سائق – عاطلين ، لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش ورصد محاولتهم إعادة تدويره , لزيادة كمياته وتحقيق عائد مادى كبير .. متخذين من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة ، أمكن ضبطهم حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة كفر الدوار وبحوزتهم الآتى :

عدد (10) طرب لمخدر الحشيش وزنت (1) كيلو جرام .

جوال به كمية من مخدر الحشيش المخلوط بمسحوق الحنة ومواد آخرى معد للكبس والتغليف تزن (15) كيلو جرام .

عدد (246) قرص مؤثر لعقاقير ( كلوزابكسى – باركينول – أبتريل ) .

مكبس مكون من أربعة قطع عبارة عن ( إسطمبة – قطعة خشبية – قالب – يد خشبية ) .

كيس بداخله لبان المر ( لبان دكر ) لفافة بلاستيك شفافة تستخدم فى تغليف المخدر .

مبلغ مالى .

عدد (2) هاتف محمول .

ميزان .

بمواجهتهم بنشاطهم الإجرامى اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار وإستخدامهم للأدوات والخامات فى عمليات التصنيع والمبلغ النقدى من متحصلات البيع وإستخدامهم للسيارة والهواتف المحمولة فى الترويج للمواد المخدرة على عملائهم .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (800 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.