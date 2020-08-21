إزالة تعديات على أملاك الدولة بجنوب سيناء تقدر قيمتها بـ300 مليون جنيه

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيتم التعامل بكل حسم ووفقًا للقانون مع المتعدين على أملاك الدولة على أرض المحافظة، خاصة أنه يوجد توجيهات من القيادة السياسية للقضاء على المناطق العشوائية بالمحافظة خاصة التي تشكل خطورة على حياة قاطنيها.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الجمعة، أنه تم خلال الفترة الماضية إزالة تعديات على أملاك الدولة تقدر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة عدد من الحالات الحديثة التي تمت خلال أيام الحظر منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، منها إزالة 190 حالة تعدٍ على أملاك الدولة لولاية المحافظة، تقدر مساحتها 147083 مترًا مربعًا، وإزالة 23 حالة تعدٍ على مساحة 261700 متر مربع، تحت ولاية التنمية السياحية.

وأوضح المحافظ أنه تم إنشاء 496 وحدة سكنية بديلة للمنازل التي جرى إزالتها في المناطق العشوائية، وترفيق 600 قطعة أرض بالبنية التحتية الكاملة بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن المحافظة سعت على مدار الفترة الماضية لحل مشكلة الإسكان بشكل نهائي، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها 27196 وحدة بينها 9136 وحدة سكنية جديدة شاملة المرافق، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى إنشاء 1246 منزلًا بدويًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد البيوت البدوية التي جرى إنشاؤها على مستوى المحافظة 2478 منزلًا.