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محافظ جنوب سيناء ينفي إرجاء تنسيق جامعة الملك سلمان

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حماده الشوادفي
12:26 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

نفى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في بيان له اليوم الأربعاء، ما نشر بعدد من المواقع، حول عدم دخول جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاث بمدن طور سيناء، شرم الشيخ، رأس سدر، التنسيق جامعي للعام الدراسي 2020-2021، لعدم الانتهاء من إنشائها.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن وزارة التعليم العالي هي المنوطة بالإعلان عن بدء العملية التعليمية في فروع الجامعة الثلاث.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات ببعض الكليات بفرع الجامعة الثلاث، ومن الممكن أن تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب بالتوازي مع استكمال أعمال الإنشاءات.

وأهاب محافظ جنوب سيناء، بتوخي الدقة في نشر الأخبار، والرجوع لجهات الاختصاص حرصا على عدم إثارة الرأي العام.

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