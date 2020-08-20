سكرتير عام جنوب سيناء يعلن عن خدمات طبية ومنح مالية للمرأة المعيلة

أعلن اللواء نادر حنفي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ان وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتقديم حزمة من الخدمات للسيدات في جنوب سيناء، مشيرا إلي أن الخدمات التي سوف يجري تقديمها للسيدات تشمل ثلاث محاور، الاول رعاية طبية وهي عبارة عن العمليات الجراحية الخاصة بالقلب والرمد وعلي من يريد أن يستفيد من هذه الخدمات استيفاء بعض المستندات مثل البطاقة الشخصية وبحث اجتماعي وتقرير طبي معتمد.

المحور الثاني عبارة عن مساعدات مالية للعرائس الأيتام وتشمل مساعدات بقيمة 7000 جنيه ويشترط إحضار قسيمة زواج حديثة، بحث اجتماعي، صورة شهادة وفاة الأب أو الأم، المحور الثالث هو مشروع للمرأة المعيلة سواء مطلقة أو أرملة بقسمة 25 ألف جنية.

أضاف أن وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة هي الجهة المسئولة عن تلقي الاوراق وجري نشر الاعلان عن هذه الحزم المقدمة علي البوابة الإلكترونية للمحافظة.

وقال إن الهدف من المبادرة هو تشجيع السيدات خاصة المرأة المعيلة علي القيام بعمل مشروع يهدف إلي سد احتياجات أسرتها بالإضافة إلي المساعدة في تجهيز المقبلات على الزواج من الأيتام، مشيرة إلي أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعي إلي تنمية مهارات السيدات وتشجيع المشروعات الصغيرة لاسيما للمرأة المعيلة.