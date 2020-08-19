محافظ جنوب سيناء: بعض الكليات جاهزة للافتتاح بجامعة الملك سلمان

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء أن مدينة الطور تشهد طفرة تنموية في كافة القطاعات وخاصة الخدمية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعطي اهتمامًا خاصًا بسيناء.

وأكد المحافظ جاهزية بعض الكليات بجامعة الملك سلمان، بفروعها الثلاث، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي هي المنوط بها تحديد موعد افتتاحها وبدء العملية التعليمية بها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ ، اليوم الأربعاء، بمدينة طور سيناء، لمتابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لتطوير المدينة، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر العشماوي السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مقر جامعة الملك سلمان بالمدينة، وأعمال التطوير الجارية بطريق الكورنيش، وتطوير شارع 306، وأعمال تطوير ميدان أفريقيا، وساحة العلم، وتطوير مبني تمكين المرأة، وازدواج طريق حمام موسى.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه تم تطوير وتوسعة طريق الكورنيش بطول 3 كيلو مترات بالاتجاهين، كل اتجاه بعرض 9 أمطار بثلاث حارات، بتكلفة 18 مليون جنيه، وسيجري تعليق 4 شاشات عرض على طور الكورنيش لعرض الاعلانات الخاصة بالمحافظة، إضافة إلى إنشاء 9 جداريات كل جدارية تحكي جزء من تاريخ مدينة الطور.

وأشار المحافظ إلى أنه جار إنشاء عدد 24 محل بشارع 306، لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تقديم خدمات للمواطنين ورواد المدينة.

وأوضح أن أعمال تطوير ميدان أفريقيا تضمنت إقامة مسرح صغير مكشوف، لتقديم العروض الفنية الخاصة بقصور الثقافة به في المناسبات الوطنية، وإقامة جدارية تعبر عن جميع الحيوانات التي توجد في القارة الإفريقية، وسواري تحمل أعلام جميع الدول الأفريقية.

وطالب محافظ جنوب سيناء بإنشاء حجرة بجانب المسرح، لتكون خاصة بالفرق الفنية لتبديل ملابسهم بها خلال العروض الفنية، وإنشاء عدد من الحمامات على أعلى مستوى لخدمة المواطنين الذين سوف يتواجدوا في الميدان وأيضًا ساحة العلم.

وأضاف المحافظ، أنه جاري تطوير مبني تمكين المرأة والذي يضم 25 حجرة فندقية، وقاعة أفراح، وقاعة اجتماعات، وقاعة للاحتفالات، وباركنج للسيارات وجاري ازدواج وتطوير طريق حمام موسى بطول 3.5 كليو متر، وذلك بتكلفة 38 مليون جنيه، ويضم ممشى للمواطنين وممشى للدراجات.