غرق طفل أثناء الاستحمام في ترعة بسوهاج

لقي تلميذ مصرعه غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة نجع حمادي، أسفل كوبري بنهو دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بغرق شخص بترعة نجع حمادي أسفل كوبري بنهو دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين غرق "بيشوي علاء" 15 عاما تلميذ - ويقيم بذات الناحية وجرى انتشال الجثة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وبسؤال والده "علاء.ح.ن"، 41 عاما، مدرس، ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.