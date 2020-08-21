مصرع عنصر إجرامي أثناء تبادل الأعيرة النارية مع الشرطة بأسيوط

لقى عنصر إجرامي مصرعه أثناء تبادل الأعيرة النارية مع الشرطة في أسيوط.

جاء ذلك في حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لاستهداف وضبط (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم - سبق اتهامه في 16 قضية "قتل - شروع فى قتل - سرقة بالإكراه - مقاومة سلطات - توقيع بالإكراه"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكما أبرزها 5 أحكام بالسجن المؤبد فى قضايا "قتل - شروع فى قتل - استعراض قوة - سلاح")، ولدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر المذكور بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف .. وأسفر التعامل عن مصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بجواره على (بندقية آلية - 2 خزينة - 7 طلقات من ذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.