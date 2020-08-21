ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما مواد بترولية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء 

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (سائق، تباع - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا) حال استقلالهما سيارة نقل بصندوق بدائرة قسم شرطة النزهة، مُحمل عليها (برميل بداخله 1000 لتر سولار مدعم - عدد 60 جركن بداخلها 1200 لتر سولار مدعم).

وبمناقشة المتهمين اعترفا بتحصلهما على المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرورات بدوائر ومراكز وأقسام الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.