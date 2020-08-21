وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بمرتبات تصل إلى 2800 جنيه

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" الخاصة بتوظيف الشباب، والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 1500 جنيه حتى 2800 جنيه.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة وتفاصيل الوظائف المتاحة وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

وظائف إحدى شركات الخدمات التكنولوجية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 6 شهور في المبيعات أو كول سنتر.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 25 عاما.

مميزات العمل

- مرتبات تصل إلى 2800 جنيه صافي شهريا.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

وظائف إحدى مجموعة معامل التحاليل الشهيرة

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة عامة في نفس الوظيفة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما.

مميزات العمل

- تصل المرتبات إلى 2500 جنيه شهريا.

- تصل ساعات العمل إلى 7 ساعات عمل يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي.

وظائف إحدى شركات توزيع المواد الغذائية

أعلنت إحدى شركات توزيع المواد الغذائية عن وظائف شاغرة لمسؤولي تلي سيلز عن مبيعات خطوط فودافون بنظام ريد من خلال السوشيال ميديا والهاتف، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي للطلبة أو الخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن عام في مجال المبيعات أونلاين.

- ألا يزيد الحد الأقصى للسن عن 30 عاما.

الحقوق والمميزات

- مرتب ثابت يصل إلى 1500 بالإضافة إلى 1000 كوميشين.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل يومية.

وظائف إحدى شركات صناعة الحلويات

الشروط المطلوبة

-أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي بكالريوس تجارة للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن عام في مجال صناعة الأغذية المبردة والحلويات والشيكولاته المستوردة.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 37 عاما.

الحقوق والمميزات

- المرتب الشهري قابل للتفاوض.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات بالإضافة إلى وجبة.

وظائف إحدى شركات الملابس

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط.

- أن يكون السكن بالقرب من مدينة بدر.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الإناث فقط.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 25 عاما.

الحقوق والمميزات

- يصل المرتب إلى 2750 جنيها شهريا.

- توفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية للعاملين.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل يومية.

- توفر الشركة للعاملين وسيلة موصلات بالإضافة إلى وجبة الغداء.

وللتقدم للوظائف المتاحة يمكن ملئ الاستمارة الخاصة بكل وظيفة على حدة، والموجودة على صفحة مبادرة "مصر تعمل" الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.